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17:49, 15 марта 2023Мир

Шойгу провел переговоры с министром обороны Сирии

Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Об этом со ссылкой на заявление российского ведомства сообщает РИА Новости.

«В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что Шойгу также выразил народу Сирии соболезнования в связи с землетрясениями. Произошедшее министр назвал большой трагедией и пообещал, что Россия в это время постарается быть вместе с Сирией.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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Полина Матюхина
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