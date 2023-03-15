Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Об этом со ссылкой на заявление российского ведомства сообщает РИА Новости.

«В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что Шойгу также выразил народу Сирии соболезнования в связи с землетрясениями. Произошедшее министр назвал большой трагедией и пообещал, что Россия в это время постарается быть вместе с Сирией.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также он встретился с президентом России Владимиром Путиным.