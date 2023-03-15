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19:50, 15 марта 2023Мир

Эрдоган принял решение по вступлению Финляндии в НАТО

Ниинисте: Эрдоган объявит об одобрении заявки Финляндии на вступление в НАТО 17 марта
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об одобрении заявки Финляндии на вступление в НАТО в пятницу, 17 марта. О принятом Анкарой решении заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

«Стало известно, что на этапе, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться и выполнить это обещание напрямую на уровне президентов», — рассказал глава государства. По его словам, Анкара надеялась, что Ниинисте лично будет присутствовать при объявлении этого решения.

Финский президент подчеркнул, что принял приглашение турецкой стороны. Он посетит Анкару 16-17 марта.

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Виктория Кондратьева
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