Девушка едва не погибла в аварии из-за заколки

Студентка Джина Панесар рассказала, что во время аварии заколка вонзилась ей в затылок

Студентка Джина Панесар из Дербишира, Англия, едва не погибла в автомобильной аварии из-за заколки. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post.

19-летняя девушка рассказала, что 24 января ехала на машине по проселочной дороге со скоростью 50 километров в час. При этом она отметила, что на данном участке действовало ограничение до 60 километров в час. Однако из-за образовавшегося тумана и плохой видимости Панесар не заметила дерево и врезалась в него. После удара автомобиль соскользнул по мокрой траве в кювет и перевернулся, придавив голову девушки крышей.

По словам британки, ее волосы были зафиксированы с помощью заколки-крабика. В момент аварии она почувствовала как зубья данного аксессуара вонзились глубоко в затылок. «Это было очень больно. Если вы когда-нибудь носили такую заколку и забывали снять ее перед тем, как лечь на спину...» — пояснила пострадавшая и добавила, что она выбралась из разбитого окна своего транспортного средства, остановила проезжающую мимо машину и после этого потеряла сознание.

Собеседница издания объяснила, что она очнулась в больнице. На снимках, которые оказались в распоряжении журналистов, видна 30-сантиметровая рана, растянувшаяся от затылка к левой брови. «Ни в коем случае не надевайте крабик во время вождения. Если хотите убрать волосы, просто используйте резинку», — предупредила она.

В январе жительница Самары едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому. По словам россиянки, она нашла аккаунт работницы ногтевого сервиса в соцсетях, и ее привлекли многочисленные положительные отзывы. Однако, когда она пришла за услугой, выяснилось, что в квартире у специалистки прорвало трубу. По этой причине мастер каждые 15 минут отвлекалась на сантехника, из-за чего неаккуратно срезала кутикулу, поранив клиентке руку. К концу процедуры пальцы женщины покраснели и распухли.