Аксенов оценил шансы Украины захватить Крым

Аксенов: ВСУ не смогут взять Крым после фортификации и формирования обороны полуострова

Украина не сможет захватить Крым после того, как там возвели фортификационные сооружения, а также сформировали его оборону. Об этом, оценивая шансы Киева, заявил глава полуострова Сергей Аксенов, его цитирует ТАСС.

«Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются», — сказал Аксенов.

По его словам, на полуострове все спокойно и ему ничего не угрожает. С помощью западных беспилотников, поставляемых Украине, оборону Крыма пытаются изучить, сказал глава полуострова, подчеркнув, что реализация всех поручений по безопасности и обороне Крыма поможет минимизировать возможный ущерб от этого.

Ранее, рассказывая о строительстве оборонительной линии в Крыму, Аксенов сообщал, что возведение фортификационных сооружений движется по плану. Он объяснил, что тема строительства линии не может быть полно раскрыта в публичном поле, отметив, что при возведении линии учитывается опыт боевых действий, а на ее строительстве работает большое число людей.

Идею построить фортификационную линию в Крыму поддержал президент России Владимир Путин, заявлял Аксенов. Тогда глава Крыма сказал, что если линия обороны не пригодится, то по ней будут потом водить экскурсии.

Крым — не первый регион России, где начали возводить фортификационные сооружения. Так, линии обороны возведены в Курской, Брянской и Белгородской областях — часть из них представляет собой укрепления из бетонных пирамид на случай возможной атаки со стороны Украины.