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03:06, 16 марта 2023Мир

Сирия признала новые границы России

Президент Сирии Асад заявил о признании границ России с присоединившимися территориями
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Syrian Presidenсу / Reuters

Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью РИА Новости.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал сирийский лидер.

Асад напомнил, что Сирия признала эти регионы еще до того, как они присоединились к России. Он подчеркнул, что Дамаск не будет колебаться в своей «четкой и в тоже время решительной» позиции, основанной на исторических фактах.

«Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля», — резюмировал Асад.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. Переговоры в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным стартовали в 17:06 мск, продлились три часа и завершились около 20:00. В Кремле отмечали, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуация в Арабской Республике в целом.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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