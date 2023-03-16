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06:19, 16 марта 2023Мир

Болтон рассказал о главном страхе Байдена по поводу Украины

WSJ: Болтон заявил, что Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины

Фото: White House / via Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден желает «поражения» России, но боится «победы» Украины. О главном страхе политика по поводу спецоперации рассказал бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Байден хочет, чтобы Россия "проиграла", но, похоже, боится, что Украина на самом деле "победит". Если он верит в официальную позицию Америки — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — он должен подтвердить ее и разработать план для этого», — заявил он.

По мнению Болтона, политика Белого дома состоит в поддержке обороны Украины, при этом недостаточной для того, чтобы она была «слишком эффективной». Он подчеркнул в своей статье, что критически важные боеприпасы США истощаются, а сегодняшние возможности их пополнения недостаточны. Дефицит запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят в первую очередь помогать Киеву.

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Болтон также задался вопросом, почему возможная причастность Украины к диверсии на «Северных потоках» должна ставить под угрозу иностранную помощь этому государству.

13 марта бывший советник Байдена по нацбезопасности в эфире радиостанции WABC назвал политику действующего американского лидера по национальной безопасности неэффективной. По его словам, Соединенные Штаты бездействуют, в то время как Россия, Китай и Иран укрепляют союзнические отношения и наращивают силы. Болтон призвал серьезнее подойти к политике в области безопасности, чтобы сохранить государство сильным и защищенным от внешних угроз.

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Марина Совина
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