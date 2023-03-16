В Москве возник дефицит одного вида жилья

Regions Development: в Москве возник дефицит премиальных пентхаусов

В Москве стало меньше премиальных пентхаусов в новостройках, доступных для покупки. О том, что в столице возник дефицит одного вида жилья, «Известиям» сообщили аналитики компании Regions Development.

За год доля премиальных новостроек с пентхаусами в Москве уменьшилась с 35,7 до 15,1 процента. Такие объекты все еще предусмотрены во многих дорогих проектах, однако застройщики рассчитывают на отложенный спрос и выводят пентхаусы незадолго до ввода домов в строй.

В целом за последние 12 месяцев предложение дорогих пентхаусов в Москве сократилось на 39,2 процента. Сейчас в городе продается 31 объект этой категории.

Ранее сообщалось, что в январе спрос на элитное жилье в Москве вырос на 5,5 процента в помесячном выражении. Положительная динамика была зафиксирована впервые с августа 2022 года. При этом интерес покупателей к такой недвижимости в первом месяце 2023-го оказался на 64,6 процента ниже, чем в январе прошлого года. Кроме того, в сегменте наблюдается снижение цен реальных сделок — дисконт достигает 20-30 процентов от изначальной стоимости объекта.