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18:26, 16 марта 2023Россия

Появились подробности аварии с пятью погибшими на трассе в Подмосковье

Прокуратура: ДТП в Кашире могло произойти из-за выезда Nissan на встречную полосу

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Авария с пятью погибшими в городском округе Кашира могла произойти из-за выезда одного из участников ДТП на встречную полосу. Подробности происшествия сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Как пишет ведомство, авария произошла в 14:10 на 132-м километре трассы Р-22 «Каспий». Предварительно, водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя другими легковыми автомобилями. По последним данным, жертвами ДТП стали пять человек. Еще четверо пострадали, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Также сообщается, что на место происшествия выезжала исполняющая обязанности Каширского городского прокурора Наталья Фомина.

О смертельной аварии на трассе в Кашире стало известно вечером 16 марта. Пострадавших доставили в больницы Ступина, Каширы и Подольска.

Ранее трехлетний ребенок и 35-летний мужчина погибли в столкновении Honda Civic с внедорожником Toyota Land Cruiser и рейсовым автобусом в Новосибирской области. Кроме того, пострадали 30-летняя женщина и пятилетний мальчик. По данным полиции, водитель легковой машины не справился с управлением, что привело к ДТП.

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Константин Лысяков
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