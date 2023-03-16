Пять человек погибли в ДТП на трассе под Москвой

«112»: пять человек погибли и еще четверо пострадали в ДТП в городском округе Кашира

Пять человек погибли и еще четверо пострадали в ДТП на трассе в подмосковном городском округе Кашира. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации издания, на трассе Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

Четверых пострадавших в ДТП доставили в больницы Ступино, Каширы и Подольска. Сведений об их состоянии пока не поступало, пишет РЕН ТВ.

10 марта сообщалось, что в Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошла смертельная авария с участием фуры и машины скорой помощи. Внутри машины врачей находился водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. По предварительным данным, погибли водитель скорой и одна из сопровождающих пациента женщин.