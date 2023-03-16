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03:00, 16 марта 2023Забота о себе

Названы продукты для повышения интереса женщин к сексу

Эндокринолог Жучкова посоветовала женщинам есть гранаты и авокадо, чтобы усилить либидо

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Соя и все блюда на ее основе способствуют повышению интереса женщин к сексу, заявила эндокринолог Елена Жучкова. Некоторые другие усиливающие женское либидо продукты она назвала в беседе с «Газетой.ру».

По словам врача, хорошими афродизиаками считаются гранаты, киви, клубника и мандарины. Эти фрукты богаты витамином С, флавоноидами, которые положительно сказываются на настроении, иммунитете и, как следствие, на либидо. Также Жучкова посоветовала женщинам чаще есть авокадо и орехи.

Авокадо богат витаминами, он также относится к афродизиакам и повышает женскую фертильность. Орехи — особенно грецкий орех, миндаль, кедровые орехи — позитивно влияют на женское либидо за счет содержания витамина Е, микроэлементов и белкового состава

Елена Жучкова врач-эндокринолог
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Еще одна группа продуктов, которую эндокринолог рекомендовала в умеренном количестве включить в рацион, — это шоколад, бананы и мороженое. Они способствуют выработке гормонов счастья и удовольствия серотонина и дофамина, благодаря которым повышается чувственность женщины.

Помимо этого, усилить либидо способны жгучий перец, содержащий большое количество витамина Е, спаржа и богатые необходимыми для выработки женских гормонов полиненасыщенными жирными кислотами рыба и морепродукты.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила несколько продуктов, снижающих риск переломов у пожилых людей. В частности, для профилактики переломов костей организму необходимы кальций и магний, которые можно получить из петрушки, кресс-салата, базилика.

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Наталья Обрядина
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