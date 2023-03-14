Пожилым людям посоветовали снижающие риск переломов продукты

Врач Королева: пожилым людям нужно есть рыбу северных морей для профилактики переломов

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила несколько продуктов, снижающих риск переломов у пожилых людей. Ее слова приводит «Москва 24».

По словам врача, для профилактики переломов костей организму необходимы кальций и магний, которые можно получить из свежей зелени: петрушки, кресс-салата, базилика. «Кальция много в белокочанной капусте, куриных яйцах, особенно в желтке. Безусловно, сыр при хорошей переносимости тоже является неплохим источником кальция. Также в составе орехов, бобовых и кальций, и магний представлены очень хорошо», — посоветовала еще несколько продуктов врач.

Также, продолжила Королева, пожилым людям нужно есть рыбу северных морей, в которой содержится витамин D3, регулирующий фосфорно-кальциево-магниевый обмен в костной ткани.

При этом, добавила врач, человек должен поддерживать физическую активность, потому что благодаря работе мышечных групп кости становятся прочнее. «Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз даже при наличии полноценного питания по кальциево-магниевому балансу», — заключила она.

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