Глава Южной Осетии пригласил Путина отпраздновать день независимости республики
Президент Южной Осетии пригласил Путина отпраздновать день независимости республики
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на празднование дня независимости республики. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России в Москве, передает ТАСС.
Он отметил, что в этом году в Южной Осетии отмечают 15-летие со дня признания ее независимости Россией и пригласил Путина в качестве «самого почетного гостя» на праздничные мероприятия.
В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о переносе встречи президентов России и Южной Осетии. По его словам, это произошло из-за положительного теста на COVID-19 у Гаглоева.