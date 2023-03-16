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20:45, 16 марта 2023Бывший СССР

Глава Южной Осетии пригласил Путина отпраздновать день независимости республики

Президент Южной Осетии пригласил Путина отпраздновать день независимости республики

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на празднование дня независимости республики. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России в Москве, передает ТАСС.

Он отметил, что в этом году в Южной Осетии отмечают 15-летие со дня признания ее независимости Россией и пригласил Путина в качестве «самого почетного гостя» на праздничные мероприятия.

В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о переносе встречи президентов России и Южной Осетии. По его словам, это произошло из-за положительного теста на COVID-19 у Гаглоева.

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Алевтина Запольская
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