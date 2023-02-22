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17:36, 22 февраля 2023Бывший СССР

Встречу Путина с главой Южной Осетии перенесли

Встречу Путина с Гаглоевым перенесли из-за положительного теста на COVID-19 у последнего
Алан Гаглоев

Алан Гаглоев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесена из-за положительного теста на COVID-19 у последнего, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Встреча глав государств должна была стать первой с момента победы Гаглоева на президентских выборах весной 2022 года.

В сентябре 2022 года власти Южной Осетии заявили о поддержке референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Гаглоев добавил, что страна решительно поддерживает специальную военную операцию.

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Варвара Кошечкина
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