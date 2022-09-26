В Южной Осетии заявили о поддержке референдумов в ЛНР и ДНР

Власти Южной Осетии поддержали референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Власти Южной Осетии заявили о поддержке референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом рассказал президент республики Алан Гаглоев, передает РИА Новости.

Гаглоев также добавил, что Южная Осетия решительно поддерживает специальную военную операцию, проводимую в регионах. По его мнению, это «единственно верные в создавшейся международной политической обстановке шаги, направленные на прекращение массового кровопролития, многолетней дискриминации и нарушения прав человека».

«Достижение мира в регионе труднейшая задача, но уверен — она будет достигнута», — добавил глава республики.

Ранее власти Казахстана заявили, что республика исходит из принципа нерушимости границ в контексте референдумов в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, мир никогда не признает проведенные референдумы в регионах, а у Киева будут все права их вернуть.