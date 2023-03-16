Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:08, 16 марта 2023Интернет и СМИ

В Турции заявили об истощении в Германии запасов оружия еще до спецоперации

Medya Günlüğü: Германия исчерпала запасы оружия и боеприпасов еще до спецоперации

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия истощила запасы оружия и боеприпасов еще до начала спецоперации на Украине. Сейчас бундесвер обладает армией, которая имеет всего 96 боевых танков. Между тем, у Вооруженных сил России есть тысячи единиц военной техники, которая не уступает немецким Leopard, пишет турецкое издание Medya Günlüğü.

После отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт пост занял Борис Писториус, и он, в частности, взял на себя задачу «предотвратить бездумные расходы немецких вооруженных сил», говорится в статье. Кризис немецких ВС и связанная с ним нехватка оружия и боеприпасов были зафиксированы еще до начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер в интервью Bild заявил, что только 30 процентов танков Leopard в настоящее время могут быть использованы в боевых действиях. В свою очередь, согласно прошлогоднему докладу британского Международного института стратегических исследований «Военный баланс», на вооружении российской армии стоит 4097 единиц основных боевых танков третьего поколения Т-80 и Т-90.

Материалы по теме:
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

15 марта сообщалось, что Германия закупит у Израиля системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3. Сообщалось, что военное ведомство подпишет письмо о намерении приобрести израильскую военную технику примерно через две недели.

Также стало известно, что Берлин обладает только американской системой ПРО Patriot, которая показала неоднозначные результаты на практике. В связи с этим немецкие власти не рассматривают систему ПРО Patriot как адаптируемую к многочисленным угрозам, с которыми страны могут столкнуться в 2023 году.

В этот же день комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила, что при нынешних темпах закупок армии страны для модернизации потребуется примерно 50 лет. По ее словам, решение ФРГ поставить Украине вооружения «усугубил и без того серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Истребители стран НАТО перехватили российские самолеты у границы Эстонии
ЕС рассмотрит выделение многомиллионной помощи для ВС Молдавии
Мать умершего от истощения российского младенца ходила есть к соседям от голода
В Турции заявили об истощении в Германии запасов оружия еще до спецоперации
В Запорожье заявили об активизации ВСУ
Врач назвал клюкву способом избежать серьезного заболевания
«Яндекс» прокомментировал возможный делистинг акций с биржи NASDAQ
США потребовали от TikTok продать китайскую долю под угрозой запрета
Асад оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии
Российский губернатор раскрыл подробности работы системы ПВО над Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.