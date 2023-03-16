В Турции заявили об истощении в Германии запасов оружия еще до спецоперации

Medya Günlüğü: Германия исчерпала запасы оружия и боеприпасов еще до спецоперации

Германия истощила запасы оружия и боеприпасов еще до начала спецоперации на Украине. Сейчас бундесвер обладает армией, которая имеет всего 96 боевых танков. Между тем, у Вооруженных сил России есть тысячи единиц военной техники, которая не уступает немецким Leopard, пишет турецкое издание Medya Günlüğü.

После отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт пост занял Борис Писториус, и он, в частности, взял на себя задачу «предотвратить бездумные расходы немецких вооруженных сил», говорится в статье. Кризис немецких ВС и связанная с ним нехватка оружия и боеприпасов были зафиксированы еще до начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер в интервью Bild заявил, что только 30 процентов танков Leopard в настоящее время могут быть использованы в боевых действиях. В свою очередь, согласно прошлогоднему докладу британского Международного института стратегических исследований «Военный баланс», на вооружении российской армии стоит 4097 единиц основных боевых танков третьего поколения Т-80 и Т-90.

15 марта сообщалось, что Германия закупит у Израиля системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3. Сообщалось, что военное ведомство подпишет письмо о намерении приобрести израильскую военную технику примерно через две недели.

Также стало известно, что Берлин обладает только американской системой ПРО Patriot, которая показала неоднозначные результаты на практике. В связи с этим немецкие власти не рассматривают систему ПРО Patriot как адаптируемую к многочисленным угрозам, с которыми страны могут столкнуться в 2023 году.

В этот же день комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила, что при нынешних темпах закупок армии страны для модернизации потребуется примерно 50 лет. По ее словам, решение ФРГ поставить Украине вооружения «усугубил и без того серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил».