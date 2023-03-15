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09:39, 15 марта 2023Мир

Германия закупит у Израиля противоракетные системы

JP: Минобороны Германии намерено закупить у Израиля противоракетные системы Arrow 3

Фото: Amir Cohen / Reuters

Германия закупит у Израиля системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, передает The Jerusalem Post.

Уточняется, что Минобороны ФРГ подпишет письмо о намерении приобрести израильскую военную технику примерно через две недели. При этом в Бундестаге планировали дать окончательное решение по теме на этой неделе, однако вопросы со стороны парламента отсрочили соответствующее утверждение.

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Анастасия Заикина
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