В России появится еще одно национальное село

Село Лидога в Хабаровском крае получит статус национального

Одно из старейших сел Нанайского района Хабаровского края — Лидога — получит статус территории компактного проживания коренных народов Севера и Дальнего Востока. Об этом пишет информационное агентство «Хабаровск Сегодня».

Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края поддержал идею о присвоении селу статуса национального — более 30 процентов жителей поселка относятся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС). Далее законопроект будет вынесен на еще одно заседание всех депутатов Закдумы региона, где, как отмечается, инициатива также получит поддержку.

«К нам в последнее время переехало очень много нанайских и удэгейских семей, включая многодетные, из Верхнего Нергена, других национальных сел. В Лидоге есть комфортное благоустроенное жилье, работа, хорошие школа и детский сад. Мы подсчитали, что из 1420 жителей Лидоги примерно 38 процентов уже относятся к категории КМНС. А это дает нам право стать территорией компактного проживания», — рассказала о предпосылках появления нового статуса российского села председатель совета уполномоченных по делам КМНС при главе Нанайского района Людмила Гейкер.

Отмечалось, что новый статус села поможет жителям получить льготы при распределении охотничьих и рыболовных ресурсов, что в свою очередь сохранит традиционный образ жизни коренных народов, их ремесла и промыслы.

Ранее в марте сообщалось, что Новосибирский краеведческий музей совместно с Российским этнографическим и Иркутским областным краеведческим музеем проведет выставку о культуре коренного малочисленного народа Сибири — тофаларов.