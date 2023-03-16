Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:03, 16 марта 2023Моя страна

В России появится еще одно национальное село

Село Лидога в Хабаровском крае получит статус национального

Фото: Andshel / Сommons wikimedia

Одно из старейших сел Нанайского района Хабаровского края — Лидога — получит статус территории компактного проживания коренных народов Севера и Дальнего Востока. Об этом пишет информационное агентство «Хабаровск Сегодня».

Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края поддержал идею о присвоении селу статуса национального — более 30 процентов жителей поселка относятся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС). Далее законопроект будет вынесен на еще одно заседание всех депутатов Закдумы региона, где, как отмечается, инициатива также получит поддержку.

«К нам в последнее время переехало очень много нанайских и удэгейских семей, включая многодетные, из Верхнего Нергена, других национальных сел. В Лидоге есть комфортное благоустроенное жилье, работа, хорошие школа и детский сад. Мы подсчитали, что из 1420 жителей Лидоги примерно 38 процентов уже относятся к категории КМНС. А это дает нам право стать территорией компактного проживания», — рассказала о предпосылках появления нового статуса российского села председатель совета уполномоченных по делам КМНС при главе Нанайского района Людмила Гейкер.

Отмечалось, что новый статус села поможет жителям получить льготы при распределении охотничьих и рыболовных ресурсов, что в свою очередь сохранит традиционный образ жизни коренных народов, их ремесла и промыслы.

Ранее в марте сообщалось, что Новосибирский краеведческий музей совместно с Российским этнографическим и Иркутским областным краеведческим музеем проведет выставку о культуре коренного малочисленного народа Сибири — тофаларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов
Российский снайпер рассказал о ликвидации польской наемницы в дуэли
Кулеба обсудил территориальную целостность Украины с главой МИД КНР
Российский школьник случайно воткнул нож другу в плечо на пижамной вечеринке
В СБУ раскрыли несколько схем уклонения от мобилизации
Найденному в Москве львенку потребовалось лечение
Самая высокая россиянка назвала способ комфортно летать с ростом выше среднего
Распространенный сахарозаменитель заподозрили в угнетении иммунитета
Дания отказала России в участии в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Звезда «Дома-2» высказалась о промедлении с переездом в новую квартиру в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.