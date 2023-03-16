Врачи предупредили о смертельной опасности плесени на хлебе

The Sun: врачи предупредили об опасности хлеба с плесенью для детей и беременных женщин

Хлеб и другие продукты с плесенью опасны для детей, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на врачей.

Специалисты службы безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США предупредили о смертельной опасности употребления в пищу плесневелых продуктов. Они рекомендовали выбрасывать всю буханку хлеба, а не срезать с нее пораженные плесенью участки.

В отличие от бактерий плесневые грибы состоят из клеток, видимых невооруженным глазом, со спорами, придающими им цвет. Это облегчает их обнаружение и предотвращение использование испортившихся продуктов в пищу

Некоторые виды плесени вызывают аллергические реакции и проблемы с дыханием. Также при определенных условиях плесень производит микотоксины — ядовитые вещества, провоцирующие развитие болезней, говорится в исследовании. Больше остальных рискуют заболеть пожилые люди, дети, беременные женщины и люди со слабым иммунитетом.

На заплесневелом хлебе может быть несколько разных видов грибка. Кроме того, что плесень поражает верхушку продукта, она может распространяться вглубь пористой пищи, утверждают специалисты агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании.

«Как правило, колония плесени диаметром сантиметр на поверхности также проникает на сантиметр вглубь пищи», — уточнил ранее эксперт по плесени доктор Патрик Хикки.

Плесень в отличие от бактерий не вызывает внезапного пищевого отравления. Однако воздействие некоторых пищевых микотоксинов может быть быстрым и острым. «Если человек съест большое количество токсичной плесени, у него могут развиться желудочно-кишечное расстройство, печеночная или почечная недостаточность. Это смертельно опасно», — предупредил Хикки.

Ранее россиянам назвали дешевые средства для борьбы с плесенью в ванной. Среди них — белизна и масло чайного дерева.