Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:1
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Бетис
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Фрайбург
0:2
Завершен
Ювентус
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
1:0
1-й тайм
live
Спортинг
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
22:37, 16 марта 2023Спорт

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» второй раз обыграл «Бетис» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Фото: IMAGO/Andrew Yates / Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл испанский «Бетис» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол во втором тайме забил форвард МЮ Маркус Рашфорд.

В первом матче «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал крупную победу со счетом 4:1. Англичане по сумме двух встреч вышли в следующую стадию.

МЮ узнает соперника по 1/4 финала после жеребьевки. Мероприятие состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
Шольц заявил о нужде Украины в гарантиях безопасности после окончания конфликта
В программе Мясникова назвали снижающий риск инсульта продукт
Тяжелобольным украинским беженцам из статьи «Ленты.ру» вручили паспорта России
В США назвали незаконными авиаограничения России над Черным морем
США настроились поставлять Украине оружие и отказались от мирного урегулирования
Байдена обвинили в кризисе банковской сферы США
Белый дом назвал сроки оказания помощи Украине
Шольц отказался прогнозировать сроки окончания украинского конфликта
Украинский «Шахтер» проиграл голландскому клубу в Лиге Европы со счетом 1:7
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.