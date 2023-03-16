«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» второй раз обыграл «Бетис» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл испанский «Бетис» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол во втором тайме забил форвард МЮ Маркус Рашфорд.

В первом матче «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал крупную победу со счетом 4:1. Англичане по сумме двух встреч вышли в следующую стадию.

МЮ узнает соперника по 1/4 финала после жеребьевки. Мероприятие состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.