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13:14, 16 марта 2023Силовые структуры

Пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

В сети появилось видео с пожаром на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео. Запись в четверг, 16 марта, публикует Telegram-канал Mash.

На появившихся в сети кадрах видны клубы черного дыма над крышей здания и языки пламени внутри помещения. Рядом с территорией стоят очевидцы, снимающие происходящее на телефоны.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно накануне днем. Сообщалось, что перед началом пожара в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания. На место едут 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в ИК-2 произошел пожар, двое заключенных погибли, один госпитализирован.

Елизавета Новикова
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