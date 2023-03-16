Слесарь поджег четырех человек в здании управляющей компании в Подмосковье

В Дмитрове слесарь поджег четырех человек в здании управляющей компании из-за увольнения

В Дмитрове 55-летнего местного жителя задержали за покушение на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник начальника Главного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, мужчина работал слесарем в управляющей компании. Узнав о том, что его собираются уволить, он пришел в здание организации, облил четырех человек горючей жидкостью и поджег. В результате потерпевших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что суд дал 13 лет слесарю за поджог военкомата в Луховицах и нарисованный флаг Украины.