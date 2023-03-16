Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:47, 16 марта 2023Силовые структуры

Слесарь поджег четырех человек в здании управляющей компании в Подмосковье

В Дмитрове слесарь поджег четырех человек в здании управляющей компании из-за увольнения

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Дмитрове 55-летнего местного жителя задержали за покушение на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник начальника Главного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, мужчина работал слесарем в управляющей компании. Узнав о том, что его собираются уволить, он пришел в здание организации, облил четырех человек горючей жидкостью и поджег. В результате потерпевших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что суд дал 13 лет слесарю за поджог военкомата в Луховицах и нарисованный флаг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о начале развития российской экономики по новой модели
Россиянин сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся
Синоптик спрогнозировал возвращение зимних морозов в Москву
Активы Toyota в России передадут государству
Соединения в кофе улучшили здоровье кишечника
Отец Фьюри высказался о предстоящем поединке сына с Усиком
В отношении блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
Мотоциклиста задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане
В Казахстане пройдет саммит Организации тюркских государств
Слесарь поджег четырех человек в здании управляющей компании в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.