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12:35, 16 марта 2023Культура

Вупи Голдберг извинилась перед цыганами

Актриса Вупи Голдберг извинилась за использование этнического оскорбления в адрес цыган

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Актриса Вупи Голдберг принесла извинения за использование этнического оскорбления в адрес цыган в подкасте The View. Об этом пишет New York Post.

Во время обсуждения бывшего президента США Дональда Трампа и экс-порноактрисы и стриптизерши Сторми Дэниелс в эпизоде в среду, 15 марта, Голдберг упомянула «людей, которые все еще верят, что у него (Трампа — прим. "Ленты.ру") каким-то образом сцыганили выборы».

Менее чем через час после выхода шоу в эфир Голдберг записала видео с извинениями. «Знаете, когда вы достигаете определенного возраста, вы используете слова, которые знаете с детства, или помните, что употребляли их, и это то, что я сделала сегодня — и мне не следовало этого делать», — сказала она.

«Я должна была подумать немного дольше, прежде чем сказать это вслух, а я не сделала этого. Я должна была сказать "обманули", а использовала другое слово, и мне очень, очень жаль», — добавила актриса.

Это не первый раз, когда актриса приносит извинения за свои высказывания. Так, в 2022 году Голдберг принесла извинения за слова о Холокосте, после которых вновь подверглась критике.

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Варвара Кошечкина
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