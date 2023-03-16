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13:31, 16 марта 2023Россия

Раскрыты подробности первых минут пожара на территории погрануправления ФСБ

Очевидцы рассказали о сильном взрыве в начале пожара на территории погрануправления ФСБ

Кадр: Telegram-канал Афиша Daily

Взрыв на территории погрануправления ФСБ был настолько сильным, что в соседних домах дрожали окна и стены. Местные жители рассказали «Ленте.ру», что сразу после начала пожара слышали крики о помощи.

«Был взрыв сильный прямо за нашим домом на Гвардейском, аж потолок дернулся и люстру перекосило. Мы думали, это сосед сошел с ума и тарабанит по полу, зашла в чат дома, а там пишут, что произошел взрыв. Пожар еще продолжается, скорых я не видела», — рассказала жительница соседнего дома.

По словам другой местной жительницы, Натальи, после взрыва были слышны крики людей.

«Сначала был взрыв, потом крики людей, а потом пожар из окон и резко загорелась крыша. Все произошло очень быстро. Был взрыв настолько сильный, что вывалились стены кирпичные. Сильно кричали люди. Потом стихли. Пока догорает, не вижу чтоб из здания кого-то выносили», — поделилась женщина.

Елизавета тоже живет в местном ЖК «Гвардейский». Она вместе с соседями звонила в службы спасения.

«Был очень сильный взрыв, окна сильно задрожали. Из моего окна видно само здание. После взрыва были слышны крики людей о помощи, мы в чате соседей вызвали службы помощи. Это произошло примерно в 12:20 и до сих пор слышны небольшие взрывы. На данный момент пожар еще не потушили», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее о взрыве на территории пограничного управления ФСБ сообщил Telegram-канал издания Mash. Сообщалось, что всех людей вывели из здания. На место выехали 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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Наталия Белова
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