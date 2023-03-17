Российская тревел-блогерша раскрыла причины зависти американцев к русским

Блогерша «Дзен» рассказала, что американцы завидуют, что в России оплачивается декрет

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, рассказала о фактах из жизни россиян, которых нет в США и которым завидуют американцы. Мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Девушка заверила, что американцы завидуют, что россияне могут попросить родителей о помощи: речь идет о воспитании детей, а также о финансовом аспекте. По словам блогерши, русские бабушки и дедушки с удовольствием нянчатся с внуками, а также помогают деньгами. Отличительной же особенностью американского менталитета считается позднее создание семьи и успешная карьера, а оставлять маленьких детей принято с няней.

«Второй факт, которому завидуют американцы, — это оплачиваемый декрет длиною в полтора года. В Америке женщины выходят на работу уже спустя три месяца, чтобы не потерять свое место и не растерять профессиональные навыки. Поэтому и рожают они ближе к 40 годам, когда зарекомендовали себя, достигли нужного статуса и заработали денег на достойный декрет», — раскрыла еще одну причину зависти россиянка.

Последним фактом стало наличие у россиян большого количества недвижимости в собственности, например, дач, земельных участков, гаражей и квартир. Блогерша заметила, что в России принято думать о наследстве ребенка, когда он еще не появился на свет, тогда как американцы предпочитают снимать жилье, а не покупать и передавать его детям.

«Поэтому американцы удивляются, как при таких значительно маленьких в сравнении с ними зарплатах и значительно более высоких процентных ставках на кредиты, у россиян есть много недвижимости. Причем, не только для проживания, но и для сдачи в аренду», — добавила она.

Ранее в декабре 2022 года блогерша назвала недостающие русским привычки американцев. Так, ее восхитило, что в США более свободно относятся к внешнему виду — американцы привыкли надевать одежду, в которой им будет максимально комфортно, даже если сочетание стилей и цветов «со стороны выглядит безвкусно и ужасно».