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01:48, 17 марта 2023Мир

Украинские беженцы подняли бунт в Берлине

Украинцев возмутил карантин из-за ветрянки в палаточном городке в Берлине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украинские беженцы устроили «бунт» в Берлине из-за карантина, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

По словам одной из беженок, инцидент произошел в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Врачи выявили у ребенка ветрянку и закрыли на карантин взрослых, которые с ним жили. По мнению девушки, «люди в бешенстве» и возмущены, кроме того, появились проблемы с обеспечением детей пищей.

Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий. На продажу машин власти выделили один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь после этого прекращается на определенное время.

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Марина Совина
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