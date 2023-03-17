Украинские беженцы подняли бунт в Берлине

Украинцев возмутил карантин из-за ветрянки в палаточном городке в Берлине

Украинские беженцы устроили «бунт» в Берлине из-за карантина, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

По словам одной из беженок, инцидент произошел в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Врачи выявили у ребенка ветрянку и закрыли на карантин взрослых, которые с ним жили. По мнению девушки, «люди в бешенстве» и возмущены, кроме того, появились проблемы с обеспечением детей пищей.

Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий. На продажу машин власти выделили один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь после этого прекращается на определенное время.