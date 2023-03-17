Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски

Режиссер Сенцов назвал музыку Булановой воплощением питерской тоски в сериале «1703»

Российский режиссер Сергей Сенцов объяснил выбор песен певицы Татьяны Булановой в качестве главного саундтрека к новому сериалу «1703». Слова постановщика приводит «Звук Медиа».

Он рассказал, что сделать композиции Булановой главным звуковым сопровождением шоу было решено еще на этапе создания сценария Денисом Артамоновым. Сенцов добавил, что, по его мнению, лучшего музыкального оформления для мрачной ленты не придумаешь.

«По нашему ощущению она словно воплощает питерскую тоску. Отчасти это дух девяностых, который связан с Гошей. Поэтому ее песни — идеальный лейтмотив для нашей истории», — заявил режиссер.

Известно, что актер Гоша Куценко, исполнивший роль опера Гоши, также оценил выбор саундтрека. Он отметил, что ему очень нравится песня «Опустела без тебя Земля» в исполнении именно Татьяны Булановой.

В декабре прошлого года критики выбрали лучшие российские сериалы 2022 года. Первым в списке стало шоу «1703» — его выбрали 11 из 20 опрошенных кинокритиков. Вторую строчку занял «Нулевой пациент», а третью — проект «Надвое».