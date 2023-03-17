Медведев назвал излюбленный метод врагов России

Медведев назвал излюбленным методом врагов России использование НКО в гибридных войнах

Излюбленным методом врагов России является использование некоммерческих организаций (НКО) в гибридных войнах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС в пятницу, 17 марта.

Российский политик также призвал пресекать работу подобных организаций.

«Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров», — констатировал он.

Ранее 17 марта Дмитрий Медведев отреагировал на падение американского дрона, который нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. По его словам, этот факт говорит о том, что «американцы вконец оборзели».