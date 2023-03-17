Медведев отреагировал на падение дрона США фразой «американцы вконец оборзели»

Медведев отреагировал на инцидент с дроном США фразой «американцы вконец оборзели»

Тот факт, что беспилотник США упал на территории России в Черном море, говорит о том, что «американцы вконец оборзели», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал политик, подчеркнув, что американский беспилотник упал на территорию России, на которую распространяется суверенитет.

По его мнению, контакты военнослужащих важны на фоне заявлений Вашингтона. В частности, американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что российские самолеты надо сбивать, вспомнил Медведев, подчеркнул, что с такими людьми, как Грэм, «иногда случаются авиационные происшествия».

Помимо этого, зампред Совбеза с юридической точки зрения проанализировал ситуацию с американским беспилотником. Он отметил, что на эту тему не существует международной конвенции. По словам Медведева, США разрушили Договор по открытому небу, который давал право проводить военные инспекции.

Внутреннее законодательство на эту тему только формируется, написал Медведев и рассказал о запретных и опасных зонах, а также о зонах ограничений полетов, перечень которых устанавливает правительство. Беспилотные летательные аппараты должны соблюдать установленные кабмином правила, сказал политик.

Медведев назвал особенно важным соблюдение установленных властями правил Воздушного кодекса в период боевых действий, отметив, что иногда момент входа самолета или беспилотника в территориальное море затруднительно зафиксировать.