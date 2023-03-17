Россиянин из-за обиды нанес уснувшим знакомым 69 ударов ножом

В Магаданской области присяжные признали мужчину виновным в двойном убийстве

В Магаданской области коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 35-летнему мужчине по уголовному делу о двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Заседатели сочли доказанной вину подсудимого в совершении преступления. На основании обвинительного вердикта суд назначит ему наказание.

Установлено, что 7 сентября 2021 года мужчина гостил у знакомых в поселке Дебин. Во время застолья между гостем и хозяевами — супружеской парой — произошел конфликт. Подсудимый, затаив обиду, дождался, когда знакомые уснут, и убил их. Он нанес 29 ударов ножом мужчине и 40 — женщине.

16 марта сообщалось, что в Тамбовской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 67-летнего местного жителя, зарезавшего 36-летнего сына. Вечером 3 декабря 2022 года они поссорились из-за того, что мужчина плохо относился к матери. Рассерженный отец взял нож и вонзил в грудь сыну, нанеся тяжелое ранение. Потерпевший смог сбежать к соседям и попросить о помощи. Однако вскоре скончался.