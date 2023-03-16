Россиянин зарезал сына из-за плохого отношения к матери и получил 12 лет колонии

Под Тамбовом на 12 лет осудили пенсионера, зарезавшего сына за плохое отношение к матери

В Тамбовской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 67-летнего местного жителя, зарезавшего 36-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 (Убийство) Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 3 декабря 2022 года фигурант поссорился с сыном из-за того, что тот плохо относился к матери. Тогда рассерженный отец взял нож и вонзил в грудь сыну, нанеся тяжелое ранение. Потерпевший смог сбежать к соседям и попросить о помощи. Однако в больнице мужчина скончался из-за того, что нож попал в полость сердца.

Ранее в центре Москве 35-летний мужчина пытался зарезать мать, после чего погиб в результате падения с высоты.