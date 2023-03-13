Россиянин погиб после попытки убить пожилую мать

В Москве 35-летний мужчина нанес матери ножевые ранения и погиб после падения с высоты

В центре Москве 35-летний мужчина пытался зарезать мать, после чего погиб в результате падения с высоты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Мещанском районе столицы. По предварительным данным, вечером 12 марта в квартире взрослый сын поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он схватил нож и нанес женщине три удара. После этого мужчина выпал из окна и скончался о полученных травм.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую с ножевыми ранениями. Уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее стало известно, что российского ученого-гидролога ИБВВ РАН Александра Цветкова заподозрили в серии убийств 20-летней давности. В деле также участвует Андрей Алешин, с которым подозреваемый был знаком около 20 лет. Как утверждает следствие, Алешин дал против Цветкова показания, согласно которым в 2002-м они вдвоем убили трех человек.