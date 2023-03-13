Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:43, 13 марта 2023Силовые структуры

Россиянин погиб после попытки убить пожилую мать

В Москве 35-летний мужчина нанес матери ножевые ранения и погиб после падения с высоты

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В центре Москве 35-летний мужчина пытался зарезать мать, после чего погиб в результате падения с высоты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Мещанском районе столицы. По предварительным данным, вечером 12 марта в квартире взрослый сын поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он схватил нож и нанес женщине три удара. После этого мужчина выпал из окна и скончался о полученных травм.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую с ножевыми ранениями. Уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее стало известно, что российского ученого-гидролога ИБВВ РАН Александра Цветкова заподозрили в серии убийств 20-летней давности. В деле также участвует Андрей Алешин, с которым подозреваемый был знаком около 20 лет. Как утверждает следствие, Алешин дал против Цветкова показания, согласно которым в 2002-м они вдвоем убили трех человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Американский фондовый рынок обвалился
41-летняя модель пришла на вечеринку в прозрачном платье из сетки
Россиянка зарубила топором возлюбленную сына и утопила ее останки в болоте
Депутат ЕП призвал Австралию и Британию прекратить прокси-войну на Украине
Приянка Чопра пожаловалась на обидные слова о своем весе
В российский город вернули Хероту
Италия обвинила ЧВК «Вагнер» в наплыве мигрантов
28 школьниц попали в больницу после спиритического сеанса
Определена ключевая для возникновения жизни молекула
В Европе оценили последствия краха американских банков для еврозоны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.