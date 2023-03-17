ВСУ потеряли десятки человек на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 65 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в пятницу, 17 марта.

Поражение украинским подразделениям в районах Угледара и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нанесли военнослужащие из группировки войск «Восток».

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы на двух направлениях были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Также Минобороны отчиталось об уничтожении до 135 украинских военных на донецком направлении.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.