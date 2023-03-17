Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 17 марта 2023Россия

ВСУ потеряли десятки человек на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 65 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в пятницу, 17 марта.

Поражение украинским подразделениям в районах Угледара и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нанесли военнослужащие из группировки войск «Восток».

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы на двух направлениях были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Также Минобороны отчиталось об уничтожении до 135 украинских военных на донецком направлении.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной
Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи
Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа
Жесткое задержание организаторов порно-трансляций за границу попало на видео
Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой
Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски
Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров
Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z
Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Сбербанк сообщил о росте спроса на ипотеку с начала 2023 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.