Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 17 марта 2023Россия

Российскую воспитательницу обвинили в избиении двухлетнего ребенка в детсаду

В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвинили в избиении двухлетнего ребенка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Улан-Удэ родные двухлетней девочки обвинили воспитательницу частного детсада в избиении их дочери. Об этом сообщает портал «Apиг Уc».

Мать ребенка рассказала, что бабушка, которая пришла забирать девочку из детсада в день случившегося, застала ее в слезах. По ее словам, воспитательница не смогла объяснить причину этого состояния и заверила, что девочка не падала и не ударялась.

«Уже yтpoм oбнapyжили cлeды oт пaльцeв pyк и cиняки нa пoпe. Cpaзy пoexaли к тpaвмaтoлoгy, вce зaфикcиpoвaли. Tpaвмaтoлoг пoдтвepдил, чтo этo cлeд oт руки», — пояснила россиянка. После этого она просмотрела записи с камер видеонаблюдения в детсаду, из которых следовало, что в этот день ребенок не получал никаких травм.

Позже, по утверждению женщины, она снова поговорила с воспитательницей, которая рассказала, что в тот день девочку мыли и уронили на коврик. В результате этого она якобы ударилась и поцарапалась.

Мать ребенка сообщила, что информацию из травматологии передали в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), и добавила, что она планирует написать заявление в полицию. Руководство детсада опровергло данные о том, что девочку ударила воспитательница, и заявило, что обвинения россиянки не соответствуют действительности. Администрация воспитательного учреждения также намерена обратиться к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что воспитательница московского детсада избила ребенка до сотрясения мозга. По словам пострадавшего мальчика, женщина ударила его по голове и в висок, так как он бегал и не слушался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на заявление из ЕС о причинах диверсий на «Северных потоках»
На Украине предложили развернуть производство боеприпасов под землей
Россиянам пообещали безвизовые турпоездки в одну исламскую республику
В Кремле оценили поставки истребителей Польши и Словакии на Украину
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
15-летний сын российской чиновницы на чужом авто насмерть сбил пенсионера
Кремль отреагировал на выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов
Блогер Валерия Чекалина опубликовала прощальный пост
Россиян призвали не покупать новые джинсы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.