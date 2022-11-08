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13:01, 8 ноября 2022Россия

В Москве воспитательница избила ребенка в детском саду до сотрясения мозга

В Москве ребенка госпитализировали после избиения воспитательницей в детском саду

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве воспитательница избила ребенка в детском саду района Северый. Об этом пишут «Известия».

По данным телеканала, воспитаника детсада избили в понедельник, 7 ноября. По словам пострадавшего ребенка, воспитатель ударила его по голове и в висок, так как он бегал и не слушался.

После избиения ребенку стало плохо, его стошнило. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Случившемся заинтересовались в следственном отделе Бутырского района и межрайонной прокуратуры.

Ранее в Башкортостане на видео попало, как воспитательница детского сада избила ребенка во время тихого часа. У воспитательницы произошел конфликт с коллегой, после чего она сорвалась на четырехлетнюю девочку, которая не могла уснуть.

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Анастасия Шейкина
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