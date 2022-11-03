Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 3 ноября 2022Россия

Избиение ребенка во время тихого часа в российском детсаду попало на видео

Воспитательница детского сада в Стерлитамаке избила ребенка во время тихого часа

Воспитательница российского детского сада Венера Данилова избила ребенка во время тихого часа. Видеоролик с записью случившегося в детском саду Стерлитамака республики Башкортостан публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как Данилова подходит к одной из кроватей в детской спальне и несколько раз бьет ребенка, лежащего под одеялом. По данным канала, воспитательница поругалась с коллегой, после чего сорвалась на четырехлетнюю девочку, которая не могла уснуть.

Как утверждают авторы канала, руководство детсада намерено уволить сотрудницу.

Ранее сообщалось, что воспитательница в детском саду Тататрстана избивала двухлетних детей. Свидетелем издевательств стала няня, которая сняла педагога на камеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
Украина обвинила в теракте против Черноморского флота «людей доброй воли»
Польша приготовилась к новой волне беженцев с Украины
15-летняя российская фигуристка объяснила тренировки с поролоном под шортами
Российские силовики установили адрес координатора «Правого сектора»
Семья вернулась из отпуска и обнаружила незнакомку на диване перед телевизором
Избиение ребенка во время тихого часа в российском детсаду попало на видео
Немецкая компания потеряла миллиарды после прекращения поставок газа из России
Узбекистан отказался возобновлять работу карт «Мир» в стране
Раскрыта мошенническая схема с благоустройством могил в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.