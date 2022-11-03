Избиение ребенка во время тихого часа в российском детсаду попало на видео

Воспитательница детского сада в Стерлитамаке избила ребенка во время тихого часа

Воспитательница российского детского сада Венера Данилова избила ребенка во время тихого часа. Видеоролик с записью случившегося в детском саду Стерлитамака республики Башкортостан публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как Данилова подходит к одной из кроватей в детской спальне и несколько раз бьет ребенка, лежащего под одеялом. По данным канала, воспитательница поругалась с коллегой, после чего сорвалась на четырехлетнюю девочку, которая не могла уснуть.

Как утверждают авторы канала, руководство детсада намерено уволить сотрудницу.

Ранее сообщалось, что воспитательница в детском саду Тататрстана избивала двухлетних детей. Свидетелем издевательств стала няня, которая сняла педагога на камеру.