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17:50, 17 марта 2023Силовые структуры

Иракского дипломата обокрали в аэропорту Внуково

Mash: в аэропорту Внуково обокрали 51-летнюю женщину-дипломата из посольства Ирака

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково воры украли наличные, банковские карты и служебное удостоверение у 51-летней женщины, работающей третьим секретарем посольства Ирака в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дипломат работала в Москве около года и решила пригласить в гости родственников. Когда те прилетели в Россию, женщина вместе с ними пошла в салон связи за сим-картами. По предварительным данным, именно там злоумышленники обратили внимание на содержимое кошелька женщины.

После этого семья отправилась в кафе. По дороге туда воры вытащили у женщины кошелек, в котором лежало более 76 тысяч рублей, карты и документы.

Ранее ФСБ показала видео с задержанным за получение взятки в 20 тысяч евро польским дипломатом.

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Елизавета Новикова
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