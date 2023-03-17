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14:25, 17 марта 2023Путешествия

Невменяемый россиянин решил полетать «зайцем» и залез в багажный отсек самолета

В Домодедово невменяемый россиянин проник в багажный отсек самолета S7 и был задержан

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В подмосковном аэропорту Домодедово задержали невменяемого пассажира, который проник в багажный отсек самолета после того, как ему отказали в полете у выхода на посадку. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 16 марта. 24-летний житель Калининграда Максим Кругляк собирался улететь домой рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в 11:30. При выходе на посадку мужчину не пустили в самолет из-за «неадекватного и слишком эмоционального поведения».

Тогда россиянин решил добраться домой зайцем: мужчина вышел на аэродром и нашел другой калининградский рейс авиакомпании S7, вылетавший в 11:45. Пассажир залез в багажный отсек самолета, однако улететь не успел — неадекватного туриста задержала группа быстрого реагирования, которая передала молодого человека сотрудницам полиции.

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Выяснилось, что калининградец находился в невменяемом состоянии, его отправили на обследование к медикам. Из-за выходки россиянина борт S7 пришлось повторно досмотреть с кинологами, сотрудниками службы авиационной безопасности и полиции. Самолет вылетел с двухчасовой задержкой.

В январе 2022 года в аэропорту Манчестера бездомный мужчина тайно залез в самолет через открытый багажный отсек, где выпил пива и покурил сигарету, а затем спрыгнул с борта прямо перед взлетом. Сотрудники полиции задержали британца — он получил штраф в размере 100 фунтов стерлингов и запрет входить в авиагавань на протяжении двух лет.

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Дарья Рыбак
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