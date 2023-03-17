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05:56, 17 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили группу диверсантов на Каховском водохранилище

ВС России уничтожили группу диверсантов, пытавшуюся переплыть Каховское водохранилище

Фото: РИА Новости

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских боевиков, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет РИА Новости.

По его словам, они пытались переплыть на замаскированных плавсредствах. «На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями ЮВО нанесен удар по выявленной средствами разведки ДРГ», — подчеркнул Кодрян.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка». «Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы», — добавил Кодрян. Кроме того, были уничтожены плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.

Ранее украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

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Марина Совина
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