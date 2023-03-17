Домашняя обезьяна сбежала от хозяина и оторвала женщине ухо

KOKH: в США сбежавшая от хозяина обезьяна вырвала волосы женщине и оторвала ей ухо

Сбежавшая от хозяина домашняя обезьяна в городе Диксон, штат Оклахома, США, вырвала женщине волосы и оторвала ей ухо. Об этом сообщает KOKH.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта. Жительница города Бриттани Паркер выглянула в окно и увидела обезьяну, которая пыталась открыть дверь ее дома. Женщина вызвала полицию. Когда американка вышла на улицу, чтобы встретить сотрудников правоохранительных органов, обезьяна напала на нее, вырвала ей клок волос и оторвала ухо.

После нападения примат сбежал. Вскоре полицейские услышали два выстрела. Оказалось, что родственник Паркер нашел и застрелил обезьяну. В полиции не сообщили имя владельца животного, но уточнили, что содержание приматов без специального разрешения незаконно.

Американка получила травмы лица и нуждается в операции по восстановлению уха. Она подчеркнула, что теперь не может работать и опасается за безопасность своей семьи.

Ранее сообщалось, что в ЮАР сбежавший от частного владельца тигр загрыз собаку и напал на местного жителя. Имя хозяина тигрицы не сообщается.