Сбежавшая от хозяина тигрица загрызла собаку и напала на прохожего

В Йоханнесбурге сбежавшая из вольера тигрица убила собаку и напала на местного жителя

В ЮАР сбежавший от частного владельца тигр загрыз собаку и напал на местного жителя. Об этом сообщает The South African.

Животное вырвалось из вольера вечером в субботу, 14 января, в Йоханнесбурге, провинция Гаутенг. По данным местной полиции, речь идет о взрослой самке. Известно, что тигрица уже успела убить собаку, и напасть на прохожего, который шел мимо одной из ферм. «Он наклонился, чтобы завязать шнурок, и она набросилась на него сзади. Он закричал, из соседних домов выбежали люди с факелами и отогнали зверя», — рассказал представитель совета по безопасности Грешам Мэнди.

В данный момент поисками животного занимаются сотрудники правоохранительных органов, команда охотников и жители района, где произошел инцидент. Имя хозяина тигрицы не называется. Известно, что с ним провели беседу, и он заявил, что кто-то сделал прорезь в ограде вольера, через которую животному удалось сбежать.

Полиция просит людей, проживающих в районе, где может скрываться тигрица, не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что тигр напал на собиравшую хворост 12-летнюю девочку в индийском штате Бихар. Ребенок получил серьезные травмы.