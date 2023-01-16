Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:20, 16 января 2023Из жизни

Сбежавшая от хозяина тигрица загрызла собаку и напала на прохожего

В Йоханнесбурге сбежавшая из вольера тигрица убила собаку и напала на местного жителя

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

В ЮАР сбежавший от частного владельца тигр загрыз собаку и напал на местного жителя. Об этом сообщает The South African.

Животное вырвалось из вольера вечером в субботу, 14 января, в Йоханнесбурге, провинция Гаутенг. По данным местной полиции, речь идет о взрослой самке. Известно, что тигрица уже успела убить собаку, и напасть на прохожего, который шел мимо одной из ферм. «Он наклонился, чтобы завязать шнурок, и она набросилась на него сзади. Он закричал, из соседних домов выбежали люди с факелами и отогнали зверя», — рассказал представитель совета по безопасности Грешам Мэнди.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

В данный момент поисками животного занимаются сотрудники правоохранительных органов, команда охотников и жители района, где произошел инцидент. Имя хозяина тигрицы не называется. Известно, что с ним провели беседу, и он заявил, что кто-то сделал прорезь в ограде вольера, через которую животному удалось сбежать.

Полиция просит людей, проживающих в районе, где может скрываться тигрица, не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что тигр напал на собиравшую хворост 12-летнюю девочку в индийском штате Бихар. Ребенок получил серьезные травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Украина отвела часть войск с запорожского направления
«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета
Цены на газ в Европе рухнули
Известный российский актер рассказал о преображении родного города
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг
Семилетняя девочка спасла застрявшую под машиной прабабушку
Блогер показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом
Назван способ диагностировать опасные заболевания по состоянию ногтей
Мир столкнулся с дефицитом сотни миллионов рабочих мест
Нежелание клубов РПЛ подписывать контракт с Дзюбой объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.