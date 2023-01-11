Тигр напал на 12-летнюю девочку

New Indian Express: тигр напал на собиравшего хворост 12-летнего ребенка

Тигр напал на собиравшую хворост 12-летнюю девочку в индийском штате Бихар и нанес ей серьезные травмы. Об этом сообщает New Indian Express.

12-летняя Дивья Кумари отправилась в лес собирать хворост вместе с жительницами деревни Бакхри. Лес расположен на границе тигрового заповедника Валмики.

Неожиданно появился тигр и напал на ребенка сзади. Девочка закричала, на помощь прибежали фермеры, которые работали поблизости, и отбили ее у хищника.

Пострадавшая была госпитализирована. Она получила серьезные травмы рук и шеи. Врач Шаши Кумар рассказал, что, несмотря на тяжесть полученных ранений, жизни ребенка ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в деревне вблизи индийского города Сидхи, штат Мадхья-Прадеш, тигр убил собиравшую валежник женщину на глазах у ее подруг. Хищник бросил растерзанное тело и скрылся в лесу.