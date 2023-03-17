Россиянам перечислили экологически вредную одежду

Эколог Леванова назвала джинсы и дешевые футболки вредной одеждой

На производство одежды из хлопка тратится большое количество воды, потому, к примеру, джинсы являются неэкологичными с этой точки зрения. Также «вредными» предметами гардероба являются предметы из дешевой ткани, которая состоит из пластика и практически не разлагается. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Джинсы являются крайне вредной с точки зрения экологии одеждой, в первую очередь, из-за того, что на хлопок тратится безумное количество воды, — сказала эколог. — Не стоит покупать их каждый сезон, тем более, с учетом того, что джинсы были придуманы как одежда, которая должна носиться годами, суперпрочная. Так что их, наоборот, лучше восстанавливать. Именно так и появились потертые, рваные джинсы».

Леванова также не советует увлекаться покупкой дешевых футболок, платьев. Во-первых, на их производство тратится большое количество ресурсов, а во-вторых, такие вещи состоят из пластика, который наносит большой вред окружающей среде.

«Пластик при стирке попадает в водные источники, а на свалках такая ткань никогда не разлагается полностью, так же, как, например, пластиковая бутылка. Так что лучше, выбирая новую одежду, стоит предпочесть что-то из ресайкла или, например, из органического хлопка, из инновационной ткани, эвкалипта, конопли. Или брать что-то с рук, просто покупать меньше», — предложила собеседница «Ленты.ру».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы ради экологии. Политик заявила, что при производстве данного предмета гардероба расходуется слишком много водных ресурсов.