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13:06, 17 марта 2023Ценности

Россиян призвали не покупать новые джинсы

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы ради экологии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы ради экологии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Так, политик рассказала журналистам, что члены ее семьи практикуют осознанное потребление. «Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — заявила Абрамченко.

В связи с этим она предложила гражданам России подходить к своим покупкам более серьезно, а именно — понимать, как товары будут утилизированы. «Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — отметила Абрамченко и пояснила, что при производстве данного предмета гардероба расходуется слишком много водных ресурсов.

В июле 2022 года председатель правительства Испании Педро Санчес призвал жителей страны отказаться от ношения галстуков ради энергосбережения. При этом он попросил перестать носить упомянутую вещь гардероба по мере возможности.

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Карина Черных
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