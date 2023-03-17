Россияне стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в Европе

Tranio: российский спрос на жилье в Европе повысился на 54 процента

За период с января по 15 марта 2023 года спрос на покупку жилья в Европе со стороны россиян повысился на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом со ссылкой на исследование брокера недвижимости Tranio сообщает «Коммерсант».

При этом, по словам специалистов, показатель за указанный период нынешнего года оказался на пять процентов ниже, чем годом ранее, однако по-прежнему считается высоким. Они также отметили, что на страны Европы пришлось 29,6 процента от общего количества обращений россиян, связанных с покупкой недвижимости. По другим данным, доля европейских государств до землетрясений в Турции составляла около 50 процентов против турецких 40 процентов.

Самым популярным европейским направлением у граждан России аналитики Tranio назвали Кипр. За период с января по март текущего года относительно того же периода 2022-го количество обращений по этой стране увеличилось более чем вдвое. Вторую и третью строчки заняли Греция и Франция с положительной динамикой в 41 процент и 29 процентов соответственно. Кроме того, в список других популярных стран для покупки недвижимости эксперты включили Испанию, Австрию и Финляндию.

При этом, как отметили специалисты, несмотря на то что россияне активно интересуются покупкой жилья в странах Европы, им приходится сталкиваться с трудностями при переводе денег. В результате для заключения сделок граждане вынуждены переводить средства через счета в странах бывшего СССР, получать европейский вид на жительство или искать продавцов, которые работают в российской юрисдикции, с условием что покупатель и продавец находятся внутри страны, а за рубежом выполняется переоформление.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин убежден, что предварительное получение ВНЖ позволяет решить вопрос с приобретением жилья в европейских странах. По прогнозам экспертов, спрос на европейскую недвижимость со стороны россиян будет сохраняться, однако будет зависеть от ситуации с переводами, обслуживанием счетов, а также логистикой перелетов.

В феврале аналитики Barnes International Moscow оценили влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье. Эксперты пришли к выводу, что на момент землетрясения российский спрос на недвижимость в Турции полностью сформировался и уже сопоставим со спросом на жилье в Европе до февраля 2022 года.