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20:32, 22 февраля 2023Среда обитания

Оценено влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье

Barnes International Moscow: после землетрясений спрос на жилье в Турции упал на 30%

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

После нескольких землетрясений в Турции в феврале 2023 года россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в этой стране. Влияние природных катаклизмов на интерес к приобретению недвижимости в зарубежном государстве оценили эксперты компании Barnes International Moscow, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, спрос на жилье в Турции после произошедших там землетрясений за последние две недели оказался на 30 процентов ниже, чем за прошлые 3 месяца. Они отметили, что в данный момент на рынке недвижимости страны сохраняется осторожный инерционный спрос, поддерживаемый высоким интересом, который сформировался еще до наступления природных катаклизмов. При этом многие клиенты при выборе объектов интересуются тем, насколько вероятны землетрясения в таких популярных локациях, как Анталья, Бодрум и Стамбул.

Эксперты добавили, что, несмотря на падение спроса, доля клиентов, которые намерены переехать в Турцию и проживать там на постоянной основе, по-прежнему высока и составляет 40 процентов. Кроме того, россияне часто приобретают жилье в пляжной стране с целью инвестиции. Что касается бюджета, то средняя сумма покупки в феврале установилась на уровне в 500 тысяч долларов — около 37,7 миллиона рублей.

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«На момент землетрясения российский спрос на недвижимость в Турции полностью сформировался, он уже сопоставим со спросом на жилье в Европе до февраля 2022 года. Несмотря на все события, россияне продолжат совершать покупки, причем структура спроса будет развиваться во всех плоскостях: рост среднего чека, новые локации, формирование комьюнити», — рассказал руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году большой популярностью будут пользоваться дома с повышенной сейсмоустойчивостью, поэтому цены на них пойдут вверх. Напротив, интерес покупателей к постройкам возрастом от 25-30 лет и более, а также их стоимость снизятся.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум назвал причиной разрушения большей части зданий в результате прошедших в стране землетрясений проблемы с грунтом.

Полина Кислицына
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