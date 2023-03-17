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03:06, 17 марта 2023Мир

Японский профессор удивился гениальности россиян в условиях санкций

Японский профессор Хаттори заявил, что гениальность россиян снизила влияние санкций Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори заявил, что западные санкции против России незначительно отразились на ежедневной жизни граждан. Об этом он написал в статье для Wedge Infinity.

Хаттори удивился гениальности россиян в условиях санкций и подчеркнул, что умение граждан находить решение проблемы снизило влияние санкций Запада. Он привел слова работающей в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ Асуки Токуямы, которая заявила, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций».

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«И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом», — подчеркнул он.

Хаттори добавил, что на данном этапе западные ограничения несущественно снизили уровень жизни в России. По его мнению, власти страны стремятся оградить граждан от последствий санкций, что необходимо иметь в виду.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна является чемпионом мира по числу введенных против нее санкций. При этом российская экономика растет последние несколько месяцев, подчеркнул он.

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Марина Совина
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