Ведущий Первого канала объяснил продажу подаренного ему пиджака Жириновского

Гордон рассказал, что подаренный ему пиджак Жириновского выставил на аукцион его приятель

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон объяснил, почему красный пиджак, который ему подарил бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, выставили на аукцион. В беседе с «Газетой.RU» он рассказал, что отдал вещь своему приятелю, который позже решил его продать.

«Да, пиджак Жириновского. Мне подарен Владимиром Вольфовичем в эфире Первого канала, в программе "Политика". Чуть больше года назад я его подарил приятелю», — ответил Гордон на вопрос, действительно ли выставленный на аукцион пиджак принадлежал лидеру ЛДПР.

По словам Гордона, недавно он получил письмо с просьбой разрешить продать пиджак. «Меня уверили, что деньги пойдут на благотворительность. Я не возражал», — отметил телеведущий.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что партия не имеет отношения к выставленному ранее на аукцион красному пиджаку. При этом он отметил, что какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане.

17 марта появилась информация о том, что красный пиджак, который носил Владимир Жириновский, выставили на аукцион. Его планируют продать за 250 тысяч рублей. Отмечается, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.

Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.