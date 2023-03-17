Российский хирург раскрыл способ распознать наличие пластики на лице

Хирург Выходцев: выдать наличие пластики на лице могут рубцы и массивные скулы

Российский пластический хирург Антон Выходцев раскрыл способ распознать наличие пластики на лице. Его комментарий приводят «Аргументы и факты».

Так, признаками коррекции внешности могут стать рубцы, а также избыточный объем в тех частях, где его быть не должно — об этом, например, свидетельствуют массивные скулы. Кроме того, при чрезмерной травматизации мягких тканей лица возникают неестественные западания или возвышения, отметил медик.

Также наличие пластики выдают изменение фактуры кожи и избыточное натяжение ткани, при котором могут наблюдаться растяжение рта и гиперприподнятые углы глаз и бровей. При этом на блефаропластику указывают скругленная форма глаз и рубцовые изменения, которые пациентки пытаются скрыть с помощью контрастного макияжа или татуажа.

Ранее в марте российский пластический хирург Никита Молотков назвал самые сложные пластические операции. В первую очередь специалист выделил ринопластику, редукционную маммопластику и фейслифтинг. Кроме того, собеседник издания обратил внимание на абдоминопластику.

