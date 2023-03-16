Российский хирург назвал самые сложные пластические операции

Российский хирург Никита Молотков назвал ринопластику самой сложной пластической операцией

Российский пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty, Никита Молотков назвал самые сложные пластические операции. Соотвествующий комментарий доктора поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

В первую очередь специалист выделил ринопластику, редукционную маммоластику и фейслифтинг. По его словам, третья манипуляция является одной из самых сложных операций на лице. «При ее выполнении хирургу приходится очень кропотливо и осторожно работать с тканями, поскольку рядом располагаются сосуды и нервы, которые отвечают за кровоснабжение, чувствительность лица и двигательную функцию мимических мышц», — пояснил он.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на абдоминопластику, которая направлена на коррекцию формы живота, восстановление функции мышечного каркаса при наличии грыж или диастаза прямых мышц живота, а также на удаление избытка кожи и подкожно-жировой клетчатки ниже пупка. Данное вмешательство имеет большое количество противопоказаний и осложнений, связанных как с неправильной работой хирурга, так и с нарушением рекомендаций со стороны пациента. «Эту операцию в последнее время часто комбинируют с круговой липосакцией тела, маммопластикой или сама абдоминопластика является частью операции, например бодилифтинга, что повышает сложность ее выполнения в разы», — добавил Молотков.

В заключение эксперт отметил такую область пластической хирургии, как реконструктивную. Подобные операции анатомически и функционально восстанавливают утраченную или деформированную часть тела пациента. «Каждое оперативное вмешательство из этой категории требует тщательного планирования и даже работы целых команд хирургов для выполнения одной операции», — уточнил медик.

В феврале пластический хирург Елена Пономарева перечислила безопасные виды манипуляции, которые можно проводить в один день. Так, врач рассказала, что после родов многие пациентки жалуются на опущение груди, провисание живота, а также на проблемы в интимных частях тела. В данном случае можно сделать одновременно несколько операций, таких как абдоминопластика, маммопластика и лабиопластика.