Бывшего замглавы Минздрава Ингушетии заподозрили в многомиллионных хищениях

Экс-замминистра здравоохранения Ингушении заподозрили в хищениях на 17 миллионов рублей

Бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Ингушетия заподозрили в многомиллионных хищениях. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2020 году экс-замглавы Минздрава республики за счет бюджетных средств приобрел медицинское оборудование почти на 102,5 миллиона рублей, хотя фактическая цена покупки составляла 85,3 миллиона. Таким образом он похитил из госбюджета более 17 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. В настоящий момент фигуранта ищут.

Ранее стало известно, что Калининский районный суд Тюмени осудил на четыре года бывшего зампреда Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург за хищение более 561 миллиона рублей.

